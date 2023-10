PESCARA: GIOVANE DENUNCIATO DAI CARABINIERI PER RICETTAZIONE E UN 49ENNE PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, al termine di accertamenti hanno denunciato in stato di libertà alla competente A.G. un giovane per il reato di ricettazione.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, durante i controlli alla circolazione stradale è stato fermato la notte scorsa in questa via De Cecco, alla guida di un ciclomotore piaggio liberti oggetto di furto denunciato il 7 ottobre 2023.

Il ciclomotore recuperato, veniva restituito al legittimo proprietario.

I Carabinieri di Spoltore, hanno invece denunciato un uomo di 49 anni per maltrattamenti in famiglia. L’uomo la sera del 23 us dopo aver minacciato di morte telefonicamente la figlia minorenne si è recato presso l’abitazione della ex moglie prendendo a calci la porta di ingresso dell’abitazione e dall’esterno ha continua a proferire frasi minacciose nei confronti della giovane figlia.