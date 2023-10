PESCARA: IN PIENA NOTTE CIRCOLAVA CON BICICLETTA DA DONNA, TRASPORTANDONE UNA SECONDA A MANO, DENUNCIATO DAI CARABINIERI PER RICETTAZIONE

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, hanno denunciato a piede libero, alla competente Autorità Giudiziaria, un uomo classe 88, noto alle forze dell’ordine, poiché’ alle 2,20 di questa notte veniva controllato dai militari in questa via Ilaria Alpi in sella ad una biciletta da donna di colore bianco con relativo seggiolino per bambino, trasportandone una seconda anche questa bianca e modello da donna con cestello anteriore. All’ uomo, non avendo dato alcuna giustificazione circa il possesso sono state entrambe sequestrate, in attesa di individuazione dei/del legittimo proprietario. Per chi fosse interessato, i due velocipedi si trovano attualmente presso gli uffici della Radiomobile di via Lago di Borgiano a Pescara e potranno essere visionati dalle ore 8 alle ore 12,00 di tutti i giorni.

Il giovane dovrà quindi rispondere di ricettazione.