PESCARA: STRANIERO SORPRESO CON MEZZO QUINTALE DI RAME, DENUNCIATO PER RICETTAZIONE

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, nella serata di ieri, hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di un senegalese cl. 82 che a bordo di una bicicletta e bloccato in questa via Rio Sparto, trasportava 50 chili di rame. Gli accertamenti hanno permesso di verificare che il cosiddetto “oro rosso” era stato asportato poco prima all’interno dell’ ex cementificio da tempo in stato di abbandono. Lo straniero non nuovo a questo tipo di reato dovrà quindi rispondere del reato di ricettazione.