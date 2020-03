PESCARA, TRE GIOVANI DENUNCIATI A PIEDE LIBERO PER AVER USATO PER BEN 63 VOLTE UN ASSEGNO PERSO DA UN’ALTRA PERSONA

La Polfer di Pescara, con la collaborazione dei colleghi di Bari, ha denunciato tre giovani a piede libero con l’accusa di ricettazione e falsità in titoli di credito. I tre giovani sono stati sorpresi su un treno viaggiatori in possesso di un ingente somma di denaro ed un assegno intestato ad un’altra persona. Quest’ultimo, dai relativi controlli, risultava smarrito nel 2010 ed utilizzato illecitamente per ben 63 volte.