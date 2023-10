PESCARA. UBRIACO AGGREDISCE TITOLARE DI UN CHIOSCO, ARRESTATO UN 37ENNE

Venerdì sera, gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un 37enne con l’accusa di rapina impropria. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, presso un chiosco collocato nei pressi del Ponte del Mare, litigava con il titolare dell’attività che si era rifiutato di somministrargli bevande alcoliche.

Dopo il diverbio, l’uomo aggrediva il commerciante e gli strappava la collana, allontanandosi velocemente. Il figlio del titolare dell’attività, che al momento della lite si trovava nel chiosco, udite le urla, contattava il 113. Contestualmente la vittima dell’aggressione rincorreva il 37enne che, accortosi di essere seguito, lo aggrediva.

Sul posto interveniva immediatamente una Volante i cui operatori rintracciavano l’uomo che veniva accompagnato in Questura e tratto in arresto. Dopo gli adempimenti di rito, veniva condotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Recuperata dagli agenti anche la catenina in oro che veniva riconsegnata alla vittima.