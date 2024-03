Tutto pronto a Pescina presso il Arkham Lounge Bar, in via Romolo Tranquilli, per la Festa della Donna, dove per l’occasione si esibirà Metroman, artista di strada che gira in lungo e largo l’Italiacon spettacoli dal vivo e intrattenimento.

Una serata all’insegna della festa e del divertimento, evento che avrà inizio a partire dalle 22.30.