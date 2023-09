PESCINA. DOMANI, DOMENICA 10 SETTEMBRE, MANIFESTAZIONE IN MEMORIA DI AMARENA E IN DIFESA DELLA FAUNA ITALIANA

Sono tante le associazioni, le realtà locali, i partiti e le istituzioni che hanno aderito alla manifestazione “Un futuro per l’Orso”, in memoria dell’orsa Amarena e in difesa della fauna italiana, che si terrà domani, domenica 10 settembre, a Pescina (AQ).

Ad oggi hanno aderito WWF Italia, LIPU, LAV, ENPA, Legambiente, LNDC Animal Protection, Dalla parte dell’Orso, Salviamo l’Orso, Rewilding Appenines, Sezioni riunite d’Abruzzo di Italia Nostra, CAI Abruzzo, Orso and friends, Associazione di Promozione Sociale DFP Villavallelonga, Le Pine, Coop. Ecotur, Coop. Il Bosso, FederP.A.T.E.-Confesercenti Abruzzo, Mountain Wilderness Abruzzo, Parco Nazionale della Maiella, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, Area Marina Protetta Torre del Cerrano, Europa Verde – Verdi L’Aquila, Sinistra Italiana Abruzzo.

Importante anche la collaborazione del Comune di Pescina che da subito ha aderito alla manifestazione fornendo il necessario supporto organizzativo.

L’uccisione di Amarena ha colpito tutta l’Italia e in particolare la nostra regione perché questa orsa pacifica era diventata un simbolo dell’Abruzzo e della natura italiana. Aver ucciso una delle orse più prolifiche della limitata popolazione di orso bruno marsicano rappresenta un vero e proprio “crimine di natura” che peggiora le già critiche condizioni di questa specie. Situazione peraltro ancora più grave perché ora sono a rischio anche i due piccoli orsetti che, privi della madre, rischiano di trovare la morte.

È necessario che vi sia una risposta forte a quanto è accaduto. Le istituzioni, le aree naturali protette, le associazioni ambientaliste e animaliste, ma anche le associazioni di categoria, gli agricoltori, gli allevatori e gli imprenditori del territorio devono sentirsi parte di un grande progetto di conservazione con un obiettivo comune: salvare gli ultimi 60 orsi bruni marsicani rimasti al mondo. La responsabilità di tutti noi è enorme.

Per questo è importante essere in tanti domani alla manifestazione di Pescina. È importante far sentire la nostra voce e chiedere: