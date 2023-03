Polizia Locale: colpo allo spaccio di hashish e cocaina, fermato e denunciato 40enne

Ieri, operazione antidroga da parte degli agenti della Polizia Locale della Marsica, guidati dal comandante Luca Montanari. Individuato 40enne di nazionalità marocchina, trovato in possesso di più di 16 grammi di droga. Sequestrati anche contanti e due telefoni cellulari.

Operazione antidroga da parte della Polizia Locale della Marsica ad Avezzano: nella giornata di ieri, è stato individuato, bloccato e denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo di nazionalità marocchina, trovato in possesso di sostanze stupefacenti e di denaro probabile provento dell’attività di spaccio. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, era nel mirino degli agenti della Polizia Locale già da sei giorni. Il 23 marzo scorso, di fatti, in pieno giorno, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio mirato alla prevenzione e alla repressione di reati legati allo spaccio e al consumo di droga, gli agenti gli avevano intimato l’Alt: il 40enne, però, a bordo della sua auto, non si era fermato, dandosi alla fuga e facendo perdere le sue tracce.

Ieri, l’uomo è stato rintracciato dalla Polizia Locale, sempre a bordo della stessa vettura, nella zona nord della città di Avezzano. Risultato poi senza fissa dimora, ha provato nuovamente a fuggire all’Alt ordinato dagli agenti, ma questa volta è stato bloccato. Alla richiesta di controllo dei documenti, l’uomo ha assunto un comportamento agitato e sospetto. A quel punto, si è proceduto alla perquisizione dell’abitacolo del veicolo: all’esito della perquisizione, sono state rinvenute 11 dosi di droga pronte per essere cedute (circa 5 grammi di cocaina e 11,7 grammi di hashish), 1085 euro in contanti e due telefoni cellulari.

Fondamentale è risultata la presenza in città di telecamere di video-sorveglianza dotate del dispositivo di lettura targhe. Grazie a questo strumento in più, ieri è stato inviato in tempo reale un alert agli agenti della centrale dal luogo (con video-sorveglianza) in cui stava transitando proprio la macchina sospetta. La targa della vettura, difatti, era stata memorizzata già dal sistema di video-sorveglianza della Polizia Locale, dopo il primo Alt non rispettato dal conducente.