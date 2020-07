PRESENTATO PRIMO SPOT UFFICIALE FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MEZZ’ESTATE

Il primo spot del Festival Internazionale di Mezz’estate, evento giunto in questo 2020 alla XXXVI edizione, rappresenta, nella fusione delle bellezze naturalistiche ed artistiche della città di Tagliacozzo, un messaggio di speranza e di rinascita della cultura. Il mini video promozionale è stato realizzato da Raffaele Castiglione Morelli, filosofo, giornalista e responsabile della comunicazione del Festival, con la partecipazione di Michela Tellone e Leonardo Buzzelli e con la collaborazione di Domenico Pendulo.

Il percorso di immagini si muove tra i due luoghi caratteristici dell’evento sulle note del Valzer di Musetta di Puccini: l’immensa faggeta di Marsia e l’affascinante chiostro di San Francesco. Un viaggio della e nella musica che inizia all’interno di un paesaggio incontaminato della natura, in cui la protagonista si imbatte in un violino immerso in un bosco che raffigura lo spazio intimo e solitario del musicista nel momento in cui incontra con la sua arte. Poi, l’immersione nella civiltà, il fascino che rapisce l’occhio di chi guarda, lo stupore per la storia immortale di certi luoghi, l’emozione che solca il volto di ogni artista prima dell’esibizione.

“Ringrazio il sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio e il direttore Jacopo Sipari per aver creduto in questo progetto”, ha commentato ieri nella conferenza stampa di presentazione del Festival, Raffaele Castiglione Morelli “Ho sempre pensato che un evento come il Festival di Tagliacozzo necessitasse di una comunicazione più incisiva così da lasciare una testimonianza significativa della bellezza che da sempre riesce sempre a trasmettere al pubblico” – ha concluso il regista – “Con spirito propositivo e giovane, insieme all’amico Domenico, alla bellissima Michela e a Leonardo, abbiamo realizzato questo video con passione ed impegno. Un particolare ringraziamento alla mia amica Marta Venturini per i costumi e a Matteo Rea che mi ha guidato nella realizzazione di questo spot”.