RIPERIMETRAZIONE CIMITERO TRA CELANO ED AIELLI, DECISIONE ALL’UNANIMITA’

E’ stato approvato all’unanimità il punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale concernente la proposta di modifica dei confini tra il Comune di Aielli e quello di Celano, per il passaggio definitivo formale dell’area dove sorge il cimitero di Celano allo stesso comune castellano. Proposta che ora dovrà essere recepita ed approvata dal consiglio comunale di Aielli e poi definitivamente omologata dalla giunta regionale.

“Ringrazio l’amministrazione comunale di Aielli con a capo il Sindaco Enzo Di Natale per la preziosa collaborazione per definire questa annosa problematica” ha commentato il Sindaco di Celano Settimio Santilli. Finalmente i celanesi che non hanno più la fortuna di nascere nella propria città, potranno quantomeno tutti riposare a Celano. Un’anomalia singolarissima che andava risolta definitivamente anche e soprattutto per i molti problemi burocratici ed amministrativi che questa causava, e che ora potranno definitivamente essere evitati.”

“Era una situazione non più sostenibile sotto tutti i punti di vista: urbanistico, legislativo, pratico, etico e morale. I nostri comuni erano costantemente esposti a rischi di violazioni e contenziosi vari”, ha commentato il Sindaco Enzo Di Natale. “Un cimitero ubicato nel territorio di un comune di cui lo stesso non ne era proprietario. Praticamente un mostro giuridico che andava sanato. E poi la cortesia di permettere a tutti i defunti celanesi e alle loro famiglie di riposare a casa propria e di non essere per sempre ospiti. Anche questa delicata questione è stata risolta”.