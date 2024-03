SCI ALPINO: QUATTRO PROVE MASTER DI GIGANTE A OVINDOLI IL 15 E 16 MARZO

Lo SC CZERO6 Cala Il Poker Con Il Gran Prix Aerre Group E 3 Quarti Prati Nord Il 15 E Due Prove Per Il XV Trofeo Città Di Roma, IV Gran Prix BCC Roma Il 16

In Arrivo Sciatori Delle Categorie Aspiranti, Giovani, Senior E Master Da Tutta Italia

La pista Montefreddo di Ovindoli sarà protagonista di una due giorni di gare Master (aperte a aspiranti, giovani e senior) organizzate dallo Sci Club CZERO6 in collaborazione con il CLS (Comitato Lazio e Sardegna) della Fisi. Un “poker” in programma tra venerdì 15 e sabato 16 marzo: una prova di gigante per il GP Aerre Group Viterbo e per il GP 3 Quarti Prati Nord nella prima giornata di gare, e due prove per il XV Trofeo Città di Roma – IV GP BCC Roma. Il Città di Roma è la gara Master più longeva all’interno del comitato laziale, ideata da Giuseppe Lucarelli dello SC GS Città Romana Ski. «Il nostro obiettivo rimane quello di rinverdire i fasti di due manifestazioni diventate un riferimento importante per gli atleti del centro sud. Tutte le gare saranno valide per il 1° Circuito Master Appenninico 2024. Siamo convinti che il fascino della manifestazione richiamerà ad Ovindoli sciatori da tutta l’Italia», hanno affermato i dirigenti della società organizzatrice Roberto Giardini e Giovanni Cerasa. «Dopo il periodo buio legato alla mancanza di neve qui in centro sud abbiamo la possibilità di vedere la luce per un mondo master del nostro comitato molto attivo. Allo sci club organizzatore i migliori auguri per una manifestazione all’altezza della tradizione», ha sottolineato il Presidente del Comitato Lazio e Sardegna Andrea Ruggeri. L’artistico Trofeo del Città di Roma, ideato da RAGAP CZERO6 e che ricalca una suggestiva riproduzione del Colosseo, andrà alla società che si aggiudicherà per prima 5 edizioni della manifestazione. Nella stagione 2023 gli Atleti del CZERO6 hanno raggiunto il traguardo delle cinque vittorie, azzerando il conteggio. Da questa edizione tutti ripartiranno da zero. Anche quest’anno è confermato il “Premio Ferdinando Tempesta e Massimo Fasciani”, in ricordo dei due sfortunati sciatori del comitato FISI CLS, venuti a mancare tra 2021 e 2022. Il riconoscimento andrà all’atleta che farà segnare il miglior tempo assoluto di combinata tra le quattro gare. «La Stazione Ovindoli Magnola è felice di poter ospitare sulle sue piste manifestazioni importanti come quelle organizzate dallo SC CZERO6 per il Circuito Master Appennino 2024 – ha affermato l’A.D. Bartolotti – e i preparativi sono già in corso sotto l’occhio vigile del Direttore Mauro Scipioni. Questo per rendere perfette entrambe le giornate all’insegna dello sport e del divertimento. Insieme al nostro personale aspettiamo con gioia i numerosi partecipanti». Main Sponsor della due giorni di competizione l’Aerre Group di Viterbo, il 3 Quarti Prati Nord e la BCC Roma: «È un piacere legare i nostri marchi a manifestazioni che rappresentano un must nel panorama sciistico dell’Italia Centrale», hanno affermato all’unisono. Per il post gara prevista una cerimonia di premiazione studiata con i professionisti della grafica La Pubblisport e Alibrandi Carni, entrambe Aziende di Fonte Nuova (Rm).

ALBO D’ORO Trofeo Città di Roma. 2008, 2009 e 2011: S.C. Mid Sport Roma; 2010 e 2013: Alitalia Euroski; 2012 non disputato; 2014: S.C. Campo Felice Rocca di Cambio; 2015, 2016 e 2017: S.C. Aliski; 2018, 2019, 2021, 2022 e 2023 S.C. CZERO6.