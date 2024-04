SCIENZA, SALUTE, SPORT, SOCIALE, ATTIVITÀ PER BAMBINI, CULTURA E MUSICA: “AVEZZANO CITTÀ DELLA CULTURA IN MOVIMENTO” 2024 RADDOPPIA E RICHIAMA PRESENZE DA TUTTA ITALIA

Saranno due giorni di cultura, sport, musica e iniziative ludico-sociali e ricreative per bambini, adulti e disabili il 27 e 28 aprile prossimi, con l’edizione 2024 di “Avezzano Città della Cultura in Movimento”.

La manifestazione, organizzata da Asd Stracittadina Avezzano con la Prof. Antonella di Carlo, Comitato Provinciale UISP L’Aquila, presieduto dall’avv. Liberato Taglieri, Regione Abruzzo e naturalmente dal Comune di Avezzano che patrocina l’intero evento, con il coordinamento tecnico dell’intera manifestazione del consigliere comunale Carmine Silvagni, raddoppia il calendario con due manifestazioni podistiche nazionali ed eventi culturali, musicali e ricreativi di livello e grande richiamo per il pubblico.

Si parte sabato 27 aprile, con inizio alle ore 17, presso la Sala Montessori di Avezzano, con il convegno sul tema “Sport, alimentazione e benessere psicofisico. Il punto di vista della scienza”, con la preziosa collaborazione di “Marsicaland”, che vedrà la presenza dell’antropologo Ernesto Di Renzo, che curerà l’introduzione e coordinerà i lavori, quindi gli interventi di esperti del settore che sono i seguenti:

Silvia Migliaccio, Endocrinologia dell’Università “La Sapienza” di Roma;

Mauro Serafini, Nutrizionista dell’Università di Teramo;

Raffaella Spada, Medico dello Sport dell’Università Campus Biomedico.

A conclusione del convegno, i partecipanti e i presenti potranno approfittare di una degustazione di cibi e prodotti tipici della Marsica.

Domenica 28 aprile, al via la giornata dedicata più specificatamente a sport, cultura e attività per bambini.

Infatti, con partenza alle ore 10, si terranno la II Edizione della “Fucino Half Marathon” sulla classica distanza di 21,097 chilometri, e l’XI Edizione della Stracittadina di Avezzano di 10 chilometri che assegnerà il trofeo nazionale Libertas.

Al via anche il Campionato nazionale podistico su strada reservato alle polizie locali, che sta portando ad Avezzano partecipanti da svariate località d’Italia.

Per la prima volta, quindi, la città sarà protagonista di un ambizioso progetto sportivo che vedrà gli atleti, provenienti da ogni parte d’Italia, partecipare a due manifestazioni concomitanti, la “Trofeo Nazionale Libertas città di Avezzano” e la “Fucino Half Marathon- Mezza Maratona del Fucino”.

Nel primo caso, gli atleti in gara saranno impegnati su un circuito cittadino che verrà ripetuto più volte e toccherà i punti storici e simbolici della città.

Per la Half Marathon, invece, sulla classica distanza della mezza maratona di km 21,97, la corsa si snoderà sulle strade principali della Piana del Fucino, lungo le bellezze paesaggistiche del lago scomparso.

Ma non finisce qui. Il programma prevede anche altre competizioni quali:

“Gare per bambini” in collaborazione con Asd Pucetta, Avezzano Calcio e Az Hockey Team;

corsa NON competitiva 3,3 km, in collaborazione con LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, il cui ricavato unitamente ad un contributo della Stracittadina sarà devoluto interamente alla stessa associazione;

corsa podistica “43° Campionato Nazionale di Corsa su Strada”, riservato ai Corpi di Polizia Locale e Municipale d’Italia;

corsa NON competitiva “GUSTALONGA”, in collaborazione con Marsicaland.

A completare il quadro una serie di eventi come varie attività sportive e ricreative dedicate ai bambini, la Pinacoteca all’Aperto con Marsarte, esposizione di auto storiche, visite accompagnate a cura del Fai, dj e band musicali lungo il percorso della Stracittadina, la partecipazione di Appennini For All con le joelette per i disabili che apriranno le gare podistiche, appuntamenti enogastronomici e a chiusura con il concerto dello storico gruppo “Equipe 84” alle ore 12,45.

Tante le associazioni e realtà sportive e culturali che parteciperanno alla manifestazione: Asd Pucetta, LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Gruppo Artisti MarsArte, Paul Jockey CriminalVibes, Paolo De Angelis DJ, Producer, Artist, Metamorfosi Animazione, Appennini For All, Marsicaland, Abruzzo Drivers club, Avezzano Calcio, Az Hockey Team e FAI.

«Avezzano Città della Cultura in Movimento 2024 – commenta il consigliere Carmine Silvagni che coordina l’intera manifestazione – ha voluto abbracciare il tema dello sport coniugato con cultura ma anche con le implicazioni medico scientifiche e della salute in tutto il suo complesso.

Lo facciamo con esperti ma che sapranno parlare con chiarezza e professionalità al pubblico.

Le manifestazioni podistiche e ludico-ricreative della domenica, poi, sono tutte di altissimo livello. Quelle podistiche, la Stracittadina, come la Half Marathon e il Campionato nazionale su strada riservato alla Polizia Municipale, ha richiamato e sta richiamando presenze da tutta Italia.

Per Avezzano saranno due giornate di grande impegno – conclude Silvagni – ma anche di grande festa e partecipazione collettiva che sicuramente sapranno dare una bella immagine della città».