SULMONA. ASPETTA LA EX SOTTO CASA E L’ACCOLTELLA DAVANTI AI FIGLI

Una bruttissima storia di cronaca, quella che si è verificata ieri sera a Sulmona, dove un uomo di origine albanese ha atteso la sua ex compagna che rincasasse ed una volta scesa dall’auto l’ha accoltellata.

Presenti anche i figli minorenni e molta gente che era in strada. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia che hanno proceduto ad identificare l’uomo e tratto in arresto in flagranza di reato.