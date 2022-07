SUV INVESTE UN GRUPPO DI CICLISTI : 4 PERDONO LA VITA E 6 RIMANGONO FERITI

Un Suv ha travolto un gruppo di persone in bicicletta a Grosseto. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo al volante avrebbe perso il controllo dell’auto investendo e uccidendo tre ciclisti, altre sei sono rimasti feriti. Anche l’autista è morto. E’ successo, intorno alle ore 11, in via Pupilli all’altezza del passaggio a livello di Braccagni, a Grosseto. Il conducente di un Suv ha perso il controllo del mezzo, investendo un gruppo di ciclisti. A quanto si apprende dalla Asl di Grosseto, tre ciclisti e il conducente del Suv sono deceduti nell’incidente.Per un ciclista, in codice giallo, è intervenuta l’auto medica di Grosseto ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale Le Scotte di Siena. Gli altri cinque sono stati trasportati all’ospedale di Grosseto. Sono intervenuti sul posto carabinieri e polizia stradale.