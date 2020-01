TAGLIACOZZO SI APPRESTA A CELEBRARE DANTE ALIGHIERI

“Questa mattina il Prof. Francesco Sabatini su Uno Mattina ha parlato di Tagliacozzo in riferimento al verso di Dante del XXVIII Canto dell’Inferno per la celebre battaglia di cui abbiamo da poco terminato le celebrazione settecentocinquantennali. Raccogliamo di buon grado l’invito del Presidente onorario dell’Accademia della Crusca e ci predisponiamo ad organizzare quanti più eventi possibili, insieme alle altre Città dantesche, per il VII centenario della morte del Sommo Poeta”!

Vincenzo Giovagnorio, sindaco di Tagliacozzo