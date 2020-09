“TANICA DI BENZINA SUI MIGRANTI”, BUFERA SUL CANDIDATO LEGHISTA DI AVEZZANO

Riportiamo il post di Maurizio Acerbo (segretario Rifondazione Comunista)

Avezzano (AQ): “una tanica di benzina e via”, candidato sindaco leghista clicca mi piace su commento di chi vuol dare fuoco ai migranti

Il candidato sindaco leghista di Avezzano Tiziano Genovesi clicca “mi piace” sul commento di un nazista che propone di dare fuoco ai migranti: “una tanica di benzina e via”.

I leghisti della Marsica stanno protestando contro l’arrivo di 25 migranti e danno sfoggio di tutto il loro repertorio di barbarie nazista.

Questi miserabili non hanno nulla da dire e da proporre se non fomentare l’odio razziale e finte emergenze.

Pochi mesi fa le imprese agricole della Marsica hanno dovuto organizzare voli speciali dal Marocco per far fronte alle esigenze di manodopera. E’ davvero ipocrita che ora si crei una sollevazione per l’arrivo di 25 persone.

Ma quando un candidato sindaco – non un semplice cittadino – condivide messaggi criminali di questo genere si supera ogni livello di indegnità, si legittimano i peggiori istinti e comportamenti.

Un tempo i fascisti marsicani sparavano sui contadini che lottavano contro i Torlonia come accadde nell’eccidio di Celano. Ora cercano di alimentare i pogrom contro i migranti.

La terra di Ignazio Silone e Romolo Liberale viene disonorata da questi politicanti nazistelli del terzo millennio.

Ringrazio le compagne e i compagni che hanno dato vita alla lista Avezzano Bene Comune e il candidato sindaco Nicola Stornelli perchè sono impegnati nella ricostruzione di una presenza di #sinistra in un territorio con una storia gloriosa ma in cui negli ultimi anni si è lasciato troppo spazio alla peggiore destra.

Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista