TEAM CENTRO ITALIAMIRKO CHIAVERSOLI CAMPIONE ITALIANO DEI 100 STILE.

Orgoglio Avezzanese ed abruzzese, quello del team Centro Italia che ha visto trionfare il proprio atleta Mirko Chiaversoli classe 2006, che vince ed è campione d’Italia sui 100 stile sbaragliando la concorrenza con una gara vinta in maniera decisa con l’allungo definitivo negli ultimi 15 metri. Mirko ferma il crono in 50.94 migliorando nettamente il suo personale. Complimenti a Mirko ed al suo Allenatore Andrea Caldarelli, nonché allo staff ed al preparatore atletico Stefano Silvestro. Nell’ultima giornata dei campionati italiani di categoria arriva in altra bella notizia per il team Avezzanese. Roberto di Ruscio è terzo in Italia della categoria ragazzi r14 sui 1500 stile libero. Gioia e soddisfazione da parte della dirigenza che si congratula con gli atleti e lo staff tecnico per aver raggiunto questi importanti traguardi.