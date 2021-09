TERAMO. PAOLO DI SABATINO QUARTET E MARIO BIONDI, MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE, ORE 20:30 IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, CONCERTO DEDICATO ALLA RACCOLTA FONDI PER AIRC

Paolo Di Sabatino Quartet e MARIO BIONDI, artista internazionale, insieme a Teramo, Mercoledì 22 Settembre, ore 20:30 in Piazza Martiri della Libertà: un concerto, un evento da non perdere, dedicato alla raccolta fondi per AIRC, voluto dalla Delegazione teramana per tornare a divertirsi insieme, aiutando la Ricerca.

La presenza di un artista internazionale quale MARIO BIONDI con Paolo Di Sabatino Quartet ci faranno vivere una serata magica, nel cuore e con il calore di Teramo, che contribuirà a sostenere e dare risalto al tema della Ricerca Oncologica quale unica strada verso la soluzione e la cura sempre più mirata dei tumori.

L’organizzazione del concerto è della Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli, dell’Associazione Culturale Big Match, ed è patrocinata dal Comune di Teramo, nell’ambito del contenitore di eventi Natura Indomita.

I biglietti sono disponibili su ciaotickets e presso la sede della Società Primo Riccitelli.