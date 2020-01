Avezzano. In occasione del 105° anniversario del terremoto della Marsica, il CAI di Avezzano in collaborazione con il Comune di Avezzano, organizza la seconda edizione della “Fiaccolata della Memoria”. Il corteo partirà dal Santuario della Madonna di Pietraquaria e giungerà, attraverso la Via Crucis, fino al memoriale del sisma del 13 gennaio 1915. A breve sarà reso noto il programma dell’evento che coinvolgerà tutto il territorio marsicano.