TIME & SPACE, IN ARRIVO IL NUOVO DISCO DI PALMEZ E DOMENICO CIAFFONE

Uscirà venerdì 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, dopo i due precedenti singoli, il nostro nuovo progetto discografico distribuito da Smilax Publishing, nella persona di Alberto Margheriti e tutto il suo Staff che ringraziamo di cuore per aver creduto nelle potenzialità di questo brano.

Siamo molto orgogliosi io (Domenico Ciaffone) e Palmez (Vittore Palminteri) di questa nuova e terza collaborazione insieme, una nuova avventura, un nuovo viaggio in musica.

I due precedenti singoli, “Written In The Stars” e “Sterling”, ci hanno regalato molte emozioni grazie a tutti voi e ci hanno dato dei nuovi input per realizzare questo inedito… “la vita è fatta di partenze, di arrivi… ma anche di ricordi ed è bello ritrovarsi in un viaggio…”, questo è “Time & Space”, un viaggio di emozioni con tanta voglia di comunicare.

Sonorità pop con ritmi house accompagnato da una voce che si rivelerà una sorpresa, calda e particolare nel suo genere… siamo convinti che riuscirà a far bene… trasformando e colorando questo San Valentino… rendendolo sicuramente diverso… un 14 febbraio in musica… il singolo sarà disponibile in tutti i Store Digitali, tra cui iTunes e Beatport.