TORRICELLA SICURA, DONNA36ENNE SI TOGLIE LA VITA IMPICCANDOSI

A Torricella Sicura, comune del teramano, una donna 36enne M.I. ha deciso di togliersi la vita impiccandosi nella propria casa dove viveva da sola. Discendente di una nota famiglia di commercianti del luogo, non aveva figli, ma amava tantissimo la natura e gli animali. Chi la conosceva, non riesce a capacitarsi di questo suo terribile atto poiché , mai e poi mai, aveva manifestato intenzioni suicide dato che era una persona solare, piena di vita, affabile, simpatica e, per i suoi numerosi gesti di altruismo, anche ben voluta da tutti. Tutta l’intera comunità è scioccata e non riesce a trovare un motivo, una spiegazione per quanto è accaduto..