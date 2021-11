TRAGEDIA SFIORATA: CADE UN MOBILE DA UN BALCONE E COLPISCE UN BIMBO DI 7 ANNI ALLA TESTA

Tragedia sfiorata nel quartiere di Torre Angela, a Roma, dove un bambino di soli 7 anni è stato ferito da un mobile caduto dal balcone di un appartamento sito al primo piano di un edificio familiare. Secondo quanto è emerso, il proprietario della casa da cui è caduto il mobile, sita nel quartiere della periferia Est della Capitale, sarebbe lo zio del bambino, un uomo di 60 anni. Aveva posizionato sul balcone alcuni elementi di arredo per pulirli, ma uno di questi è caduto, colpendo il nipote alla testa mentre si trovava nel cortile della palazzina. Il bambino è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato portato in codice rosso, ma sempre cosciente per tutta la durata del viaggio, all’ospedale Bambino Gesù. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca, che hanno tentato di ricostruire l’esatta dinamica di quanto è avvenuto a Torre Angela.