TRASACCO. BOCCONI AVVELENATI, CANE AGONIZZANTE TROVATO IN VIA ROMA

Nuova segnalazione di bocconi avvelenati. Questa volta il fatto è accaduto a Trasacco dove, questa mattina, è stato trovato un cane di grosse dimensioni agonizzante su via Roma .

Prontamente portato soccorso gli è stata fatta una lavanda gastrica nella speranza che possa salvarsi.

Quello dei bocconi avvelenati è una vera e propria vergogna. Alimenti contaminati per ammazzare animali che potrebbero essere pericolosissimi anche per gli uomini e i bambini in particolare che giocando potrebbero entrarvi in contatto.