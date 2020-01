TRASACCO. MORTE DI ERIKA, LA PROCURA HA DISPOSTO L’AUTOPSIA

La Procura della Repubblica di Avezzano ha disposto l’autopsia della giovane Erica Nazzicone, la giovane di Trasacco deceduta il 7 gennaio scorso.

In Procura era stata presentato un esposto da parte dei famigliari della ragazza dove chiedevano che venisse effettuato l’esame autoptico per capire le cause che hanno portato alla sua morte.

Sara Nazzicone ricordiamo il giorno dell’epifania si era recata al pronto soccorso di Avezzano in preda a forti dolori dimessa dopo qualche ora era tornata a casa. Il giorno seguente però la giovane ha accusato nuovamente dei dolori portata di nuovo in ospedale dove purtroppo dopo poco è deceduta.