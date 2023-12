Tubi Led T8, l’illuminazione ideale per gli ambienti pubblici

I tubi Led T8 sono lampade progettate per sostituire i vecchi tubi fluorescenti al neon: ciò significa che sono conformate in maniera tale da poter essere montate nelle apparecchiature in cui erano collocate le lampade al neon. In sostanza, queste lampade Led possono essere installate in sostituzione delle lampade al neon senza effettuare modifiche all’impianto preesistente.

L’unica precauzione riguarda il trasformatore: i tubi fluorescenti funzionano grazie alla presenza di un trasformatore che può essere convenzionale (EM) o elettronico (HF). Prima di sostituire la lampada al neon con una lampada Led, è bene verificare il tipo di trasformatore in maniera tale da acquistare il modello giusto. Esistono comunque anche tubi Led T8 di tipo universale, che possono adattarsi ad ogni genere di apparecchio.

Una volta individuato il tipo di tubo T8 ideale, non c’è altro da fare se non rimuovere la lampada al neon e sostituirla con la nuova Led. I vantaggi, chiaramente, sono tutti quelli tipici di una lampada Led: consumi di energia elettrica ridotti al minimo, prestazioni elevate, lunga durata nel tempo, basso impatto ambientale e possibilità di scegliere tra luminosità più calda o più fredda.

Come scegliere il tubo T8 ideale

Oltre, come abbiamo detto, al tipo di trasformatore, per acquistare il tubo Led T8 adatto all’ambiente di destinazione occorre tenere conto anche di altre caratteristiche: la lunghezza, variabile da 30 cm a 150 cm, il wattaggio e la colorazione, che può essere calda o fredda oppure simile alla luce naturale.

Un altro punto di forza dei tubi Led T8 è l’assenza di gas o di altre sostanze potenzialmente tossiche o inquinanti: i materiali con cui sono realizzate queste lampade non comportano danni all’ambiente e possono essere riciclate.

Tubi Led T8: dove si possono acquistare

Per chi desidera sostituire le lampade al neon con un prodotto innovativo, sostenibile e performante, è importante acquistare un prodotto di qualità, realizzato dai più noti marchi di illuminotecnica.

Lo store di Lampadadiretta.it è specializzato nella vendita e distribuzione di articoli e accessori per l’illuminazione, con un riguardo particolare per la tecnologia Led, proponendo un vastissimo assortimento di prodotti provenienti dalle migliori aziende di questo settore.

Lampadadiretta.it vanta una lunga esperienza in questo campo ed ha raggiunto una posizione leader sul mercato internazionale, grazie al ricco catalogo, all’ottimo rapporto tra qualità e prezzo e alla possibilità di fare acquisti direttamente online, avvalendosi della consulenza di un team di esperti.

L’intento di Lampadiretta.it non è quello di rivolgersi solo ai professionisti ma anche ai privati, tuttavia lo store offre la possibilità di acquistare all’ingrosso con condizioni sicuramente vantaggiose.

Dove si installano generalmente i tubi Led T8

I tubi Led T8 si adattano perfettamente in tutti gli ambienti di grandi dimensioni, dove è necessaria una luce chiara e brillante ma omogenea, con poche zone d’ombra, per offrire un maggiore livello di comfort e visibilità. Per questo sono perfetti nei luoghi di lavoro, uffici, sale riunioni e laboratori, nelle aule scolastiche, nei negozi e nei centri commerciali, nelle strutture sanitarie, nei magazzini e negli ambienti industriali in genere e nelle aree pubbliche di servizio, quali possono essere garage sotterranei, corridoi e gallerie.

Sono adatti per un utilizzo anche piuttosto intensivo e, oltre alla lunga durata nel tempo, offrono il vantaggio dell’accensione immediata, a differenza del neon che spesso richiede un po’ di tempo prima di raggiungere la massima luminosità.

Anche la sostituzione, come abbiamo visto, è molto facile: basta rimuovere il vecchio tubo e, se presente, rimuovere anche lo starter, installare lo starter Led, montare il tubo T8, dare corrente e accendere la luce.

Altre alternative ai tubi fluorescenti

Sostituire i tubi fluorescenti è una necessità sempre più diffusa: in molti ambienti pubblici si trovano ancora le lampade di questo tipo, ma è bene considerare che, oltre alla scarsa resa illuminante, contengono sostanze inquinanti e dannose sia per la salute che per l’ambiente.

Tuttavia, fino a non molti anni fa le luci al neon rappresentavano lo standard di riferimento per illuminare gli ambienti di dimensioni molto grandi e con soffitti alti. I tubi T8 Led rappresentano una valida soluzione per sostituire le luci fluorescenti con un prodotto eco-friendly e a basso consumo di energia elettrica, ma è comunque possibile ricorrere anche ad altre alternative, qualora si volesse rinnovare completamente tutto l’impianto.

I pannelli Led, ad esempio, che possono essere installati sia appesi che inseriti nel controsoffitto, ed offrono un’ottima resa estetica, oppure le luci Led industriali, adatte soprattutto negli ambienti con soffitti di altezza considerevole.