UN SUCCESSO L’EDIZIONE DI “ INTONACI 2022” A TUFO DI CARSOLI| APPREZZATISSIMA LA VISITA DEL SINDACO DI AIELLI ENZO DI NATALE

Si è conclusa ieri, a Tufo di Carsoli, l’Edizione 2022 di “ Intonaci” . Il piccolo borgo, incastonato nel verde delle montagne abruzzesi, è diventato il luogo prediletto per l’incontro tra artisti che nel tempo hanno impreziosito vicoli e piazzette di pitture murali, sculture e interventi di arredo urbano artistico. Ormai, è diventato un appuntamento fisso che si rinnova di anno in anno. Un sodalizio di successo tra la Proloco e gli Artisti della Piana del Cavaliere che ha visto, quet’anno, quattro allievi dell’Accademia di Belle Arti di Roma e quattro dell’Accademia di Belle arti di Sassari, seguiti dai loro professori, cimentarsi in attività formative di laboratori. Il risultato è stato sbalorditivo nella scultura, nella lavorazione del ferro, nella scultura del legno, nella ceramica e nel mosaico. Terminate tutte le installazioni in legno e in ferro che hanno arricchito il vicolo di Tufo dedicato al ricordo di Ferdinando Eboli e completato il mosaico al muro della fontana dove, una volta terminata la cottura, sono stati inseriti i pezzi in ceramica. Apprezzatissima è stata la visita del Sindaco di Aielli Enzo Di Natale che grazie alla “ Street Art “ ha letteralmente fatto rinascere il suo paese che era a serio rischio di spopolamento e di abbandono. Un vero e proprio “ miracolo artistico- economico “ che è diventato un caso esemplare che fa scuola ovunque. I murales realizzati da artisti internazionali hanno contribuito a rivitalizzare il centro storico del borgo marsicano. Così i ragazzi del luogo hanno potuto smettere di cercare fortuna altrove, si sono organizzati in una cooperativa, col sostegno attivo del primo cittadino Enzo Di Natale e si sono aperte, per loro, interessanti prospettive occupazionali e oggi è il mondo che va a casa loro e non più viceversa. Tutto ha avuto origine nel 2017, con la nascita di Borgo Universo, un festival di “Street Art” e tanto altro. Nel suo “Tour” per le viuzze di Tufo, Di Natale, accompagnato dal Presidente della proloco David Anzini , ha avuto modo di ammirare e di apprezzare le opere realizzate. “ Sicuramente”, ha spiegato Di Natale, “ ci sono tutte le condizioni e i presupposti per avviare una proficua collaborazione tra il progetto “ Intonaci”, la locale proloco di Tufo, gli Artisti della Valle del Cavaliere e “ Borgo Universo “ di Aielli che porterà, senza dubbio, risultati migliori ad entrambi i borghi con maggiore produttività artistica, culturale ed economica”.