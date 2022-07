“ UNA SERA D’AUTUNNO”, L’ULTIMA FATICA LETTERARIA DELLA PROF.SSA GABRIELLA TORITTO

“UNA SERA D’AUTUNNO”, è l’ultima fatica lettararia della Prof.ssa Gabriella Toritto edito dalla “Pegasus Edition “,marchio editoriale “dell’Associazione Culturale Pegasus Cattolica” . Un ringraziamento emerito va al Dott.re Roberto Sarra, presidente dell’Associazione sopracitata ed editore, che ha reso possibile la pubblicazione dell’opera. L’Autrice ci regala dei momenti di riflessione che ci accompagnano a ripercorrere alcuni istanti che abbiamo vissuto e stiamo vivendo della situazione pandemica. Il suo è uno spirito critico, vivo, che tende ad analizzare anche le più piccole sfumature, ma sempre con una mirabile leggerezza. Rende temi complessi alla portata di tutti e non vuole dire la sua ma dare degli spunti di riflessione, forse desidera solo il risveglio delle coscienze sopite. Con questo libro ha inteso sviluppare un argomento delicato come quello della pandemia sdrammatizzandolo un po’. Ognuno può ritrovarsi in quella che è stata e continua a esserlo, purtroppo, la nostra anomala esistenza, costretti a convivere con un virus che, in quanto tale, non se ne andrà via tanto facilmente. La protagonista ,durante un viaggio in treno, rivive con la mente avvenimenti e ricordi di un tempo passato. La narrazione si snoda attraverso riflessioni, alternate dalla descrizione di un amore ritrovato dopo molti anni nella drammatica pandemia da Covid-19. I personaggi si muovono sullo sfondo di vicende storiche, ponendo in luce i tormentati rapporti fra un uomo e una donna. E’ un romanzo impetuoso, appassionante e realistico da leggere “ tutto d’un fiato”.

BIOGRAFIA

La Prof.ssa Gabriella Toritto è nata a Chieti. Laureata in lettere a Roma, ha successivamente frequentato l’Istituto Teologico ” G. Toniolo” di Pescara. E’ stata Docente Comandata presso l’Ufficio Studi di Teramo e di Chieti, responsabile della Consulta Provinciale degli Studenti, dell’ Handicap, delle Pari Opportunità, dell’Educazione alla Salute, dei Raccordi Interistituzionali. Ha ideato e organizzato convegni, seminari e azioni, fra cui nel 2008 “ Legalità e Dignità. La legalità a garanzia e tutela dei diritti dell’uomo e del cittadino” con la partecipazione della Senatrice Prof.ssa Rita Levi Montalcini e la Prof.ssa Maria Falcone.Ha lavorato con diversi marchi editoriali. Ha conseguito Diplomi del Metodo P. A .S. del Professor Reuven Feuerstein ed è stata formatrice della Fondazione “ Il Battello a Vapore”- Milano – in corsi di “ Lettura ad alta voce”. Dal 2009 ad oggi presta attività di libera docenza presso l’Università della Terza Età di Pescara, Associazione Cultura e Terza Età (www. Utepescara.it). Collabora in qualità di redattrice con “ Il Grande Sorpasso di Montesilvano e con Anankenews”.