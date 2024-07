Pescara. Continua il contrasto ai furti di metalli

Continua senza sosta l’attività della Polizia di Stato nella prevenzione e nel contrasto della fenomenologia delittuosa dei furti e ricettazione di rame e materiali ferrosi in genere. Nella tarda mattinata di ieri, personale delle Volanti ha denunciato un 42enne per ricettazione. Gli agenti, durante gli ordinari servizi di pattugliamento, transitando in via Alento, venivano avvicinati da un utente che segnalava loro di aver notato, immediatamente prima, un giovane che, alla vista della pattuglia, abbandonava, gettandola a terra, una bicicletta con una voluminosa matassa di cavi in rame avvolta sul manubrio.

Immediatamente, gli operatori, acquisita la descrizione del giovane, iniziavano a cercarlo. Gli agenti, intuendo la possibile via di fuga, percorrevano la strada ritenuta di interesse, dove notavano la presenza di un uomo che corrispondeva alla descrizione acquisita.

Gli operatori sono quindi riusciti a bloccarlo ed in considerazione di quanto accaduto, il 42enneè stato denunciato per l’illecito possesso del prezioso materiale, dal peso di 50 Kg, che veniva sequestrato.