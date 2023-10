VIABILITA’, LAVORI IN CORSO SP225 CHIUSURA AL TRAFFICO SUL PONTE DI BORRELLO

Il settore Viabilità della Provincia di Chieti ha ordinato la chiusura della Sp 225 Sangritana2 per lavori al km 31+130 in territorio di Borrello, con conseguente deviazione del traffico sulla viabilità alternativa locale. La chiusura sarà operativa dalle ore 9 del 23 ottobre, data di inizio lavori, alle ore 17 del 24 novembre. L’ordinanza è stata emessa per consentire ĺ’esecuzione dei lavori di sistemazione del ponte che si trova lungo la Sp 225 Sangritana2, interessata da interventi di messa in sicurezza da parte dell’impresa Coedil4 di Castiglione Messer Marino. La chiusura al transito veicolare del tratto di strada interessato dagli interventi sul ponte riguardano l’intera carreggiata ed è dunque esclusa la possibilità di poterli realizzare in presenza di traffico.

Nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo lungo la Sp225 alla presenza del Dirigente del settore Viabilità Paola Campitelli, dei responsabili degli uffici tecnici provinciali, del vicepresidente della Provincia Arturo Scopino, del direttore dei lavori Stefano Dal Pozzo e dei Sindaci di Borrello, Gamberale, Quadri e Sant’Angelo del Pesco per concordare e valutare le alternative della viabilità utili a limitare i disagi che subiranno pendolari, studenti e lavoratori nel mese di chiusura.

“Si tratta di lavori importanti che riguardano la strada provinciale 225 Sangritana 2, dove sono previsti interventi per 360.000 euro nell’ambito del più ampio piano di interventi locali sulla viabilità provinciale con fondi Fsc. Ci saranno dei disagi alla viabilità con la chiusura del traffico sul ponte, ma è necessario eseguire in sicurezza l’intervento tanto atteso dalla comunità locale”, dichiara il Presidente della Provincia Francesco Menna.