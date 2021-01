Viaggi di gruppo con accompagnatore, tutti i vantaggi

Avete mai pensato di vivere le vostre vacanze con altri viaggiatori appassionati come voi? Ci riferiamo ai viaggi di gruppo per non essere mai soli durante il viaggio, avere la possibilità di conoscere nuove persone che potrebbero diventare, perché no, nuovi amici, vivendo delle emozioni uniche. La condivisione rende tutto più bello, sano e positivo e anche le sfide più ardue possono essere alleviate, perché l’incontro con gli altri fa sempre grandi miracoli.

I vantaggi di un viaggio di gruppo sono molteplici e siamo sicuri che conquisteranno anche i più scettici. Basta chiedere ad un veterano dell’organizzazione di viaggi di gruppo con accompagnatore. Tramundi, il tour operator online è tra questi. Ha sempre un tour organizzato per tutti, per fascia di età, per interessi fino ad arrivare alla possibilità di comporre, per i più esigenti, degli itinerari private scegliendo con chi partire e quali modifiche apportare ai tour già stilati per costruire un pacchetto tagliato su specifiche esigenze.

Le tipologie di viaggi organizzati proposti da chi è un assoluto player nel mercato sono differenti, ma tutte accomunate dalla garanzia di vivere esperienze sicure, complete e appaganti, oltremodo che originali e innovative.

Per chi ama la natura i viaggi della linea Original propongono autentiche esperienze a contatto con le realtà locali con guide del posto che regalano un percorso immersivo e sempre più local. I must-visit di ogni città sono assicurati, invece, dagli itinerari Open, aperti a tutti, senza limiti di età con una comitiva ricca e variegata, dove la parola divertimento la fa da padrona.

Ma perché conviene affidarsi ai viaggi di gruppo organizzati? Le motivazioni sono tante e una più ghiotta dell’altra. Innanzitutto perché un tour operator come Tramundi pensa a tutto, senza avere stress e ansia di organizzazione. Mente libera e già rilassata per poter pensare a tutto il bello che verrà durante la vacanza.

E nello stesso tempo si ha la certezza di andare in vacanza con un prezioso punto di riferimento. L’accompagnatore che il tour operator propone non lascia mai soli i suoi viaggiatori, sarà un vero capogruppo in tutto. Conosce come le sue tasche i luoghi e potrà supportare i viaggiatori per qualsiasi richiesta o dubbio, concedendo anche la possibilità di andare a fondo nelle realtà locali.

Ecco che così con un pacchetto tutto incluso si avrà anche la possibilità di fare bene i conti in tasca prima di partire e sapere quanto e come si spenderà. Un ultimo vantaggio? La necessità di non partire con troppi soldi dietro, il tutto è già pagato dunque tranquillità, relax e tanto divertimento insieme agli altri basteranno a rendere il viaggio più magico.