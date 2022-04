AXEL, “ILLUSIONE D’AMORE” : IL NUOVO SINGOLO PER UN GRANDE DEBUTTO

Dal 02/04/2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e televisiva “ILLUSIONE D’AMORE” il nuovo singolo di AXEL disponibile in tutti gli store digitali dal 2/04/2022.



BIOGRAFIA

Axel è un cantautore e autore italiano che ha partecipato a diverse manifestazioni musicali e programmi in tv nazionale tra cui come ospite nel programma “Agri Music Tour



COM’E’ NATA LA PASSIONE PER LA MUSICA

“La mia passione per la musica è nata come terapia, ho iniziato a scrivere per dare sfogo ai sentimenti ma è anche una passione che manifesto con parole.” Racconta l’autore: “Ho sempre avuto la passione per la poesia e negli ultimi anni mi sono cimentato con la musica a scrivere testi delle mie canzoni.

Trovo l’ispirazione dalla mia vita quotidiana e dalla vita di chi mi circonda, le mie canzoni infatti possono fare immedesimare molte persone, il mio nuovo singolo parla di un’illusione d’amore, un tema molto importante e che colpisce spesso alcuni di noi.”



PROGETTI FUTURI

I progetti futuri prevedono un tour promozionale del nuovo singolo in giro per l’italia e all’estero.

Inoltre Axel sta già lavorando su un altro singolo che uscirà in autunno e la partecipazione a trasmissioni musicali televisive nazionali.



DESCRIZIONE DEL BRANO

“Il brano come anticipato prima, parla di un’illusione d’amore”, racconta l’autore a proposito del nuovo brano, “Sempre più spesso si cerca il vero amore ma a volte è solo la visione di quello che ci piacerebbe che fosse”.



LE SONORITA’

La musica che rappresenta Axel è il genere pop, “Illusione d’amore” ha un ritmo molto orecchiabile, piace e arriva a persone di più età e accomuna più generi.



AXEL SUI SOCIAL



Axel è molto attivo sui social: lo potete trovare su Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e sul suo canale Youtube potete trovare il video ufficiale del singolo “Illusione d’amore”, vi invitiamo a seguirlo sui social per rimanere

sempre aggiornati per quanto riguarda le interviste e i prossimi progetti musicali.

Axel “Illusione D’Amore” è distribuito da MARIKA RECORDS e registrato al MASTER STUDIO “UD”