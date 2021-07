CERCHIO. UNA PIAZZA DEDICATA ALL’UOMO CHE CREDEVA NEI GIOVANI

A Cerchio (AQ), cerimonia di titolazione piazza al cittadino benemerito Antonio Tarola

Domenica 11 luglio, alle ore 9.45, una nuova piazza si aggiungerà sulla mappa del borgo marsicano e sarà titolata ad Antonio Tarola, cittadino benemerito scomparso di recente

Presidente dell’A.S. Cerchio dal 1977, Presidente del Circolo Bocciofilo, ex Vicesindaco nel Comune, Tarola fu per anni organizzatore di significativi tornei sportivi, e il primo ed unico promotore di memorabili trasferte in Italia, Canada, Cecoslovacchia e Ungheria.

Fu l’ideatore, oltre che il precursore, di un’emozionante manifestazione in cui vennero lanciati in aria alcuni palloncini contenenti messaggi di pace, uno dei quali raggiunse a sorpresa una città ungherese dando vita ad uno scambio culturale scritto nella storia di Cerchio, in un periodo in cui non esistevano i social e non c’era internet a disposizione ma soltanto il sogno di crescere grandi campioni di Sport e di Vita.

L’iniziativa, accolta dalla comunità intera, nasce dalla collaborazione tra il Comune di Cerchio nella persona del primo cittadino, dott. Gianfranco Tedeschi, il Gruppo Alpini e l’Associazione Protezione Civile.