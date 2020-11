CIVITELLA ROVETO. SI RITROVA, ( NON E’ LA PRIMA VOLTA) NEL GIRADINO UN UOMO CON DUE CANI FORSE IN CERCA DI TARTUFI E RACCONTA IL FATTO SUI SOCIAL

Salve a tutti, ringrazio gli amministratori della pagina per avermi accettato. Premetto che mi dispiace per quello che sto per scrivere, poichè credevo che non ce ne sarebbe mai stato bisogno, ma, evidentemente, mi sbagliavo

Questa mattina, orario 10:28, in via San Leonardo 8, dove io e i miei genitori viviamo, si é verificata la seguente situazione:

un signore in catarifrangente arancione con due cani, in cerca, probabilmente, di tartufi o non so…non pago dell’evidenza di trovarsi in proprietà privata e letteralmente nel giardino di una casa, non pago dei cartelli che avvisano che l’area é appunto privata e video sorvegliata, e, in ultimo, non soddisfatto di interi ettari di bosco di cui é provvista la nostra vallata, ha deciso di “passeggiare” nel giardino posteriore di casa, dirigendosi quasi sul mio terrazzo e sostando per scavare anche nei pressi del bombolone del gas, sempre retrostante la mia casa. Io non capisco fino a che livello possa arrivare il menefreghismo, l’arroganza e la maleducazione altrui. Io non mi sono mai permesso di venire a far passeggiare i cani nel giardino delle vostre case e passare sui vostri terrazzi! Cosa dovrei fare? Innalzare delle mura come quelle che circondavano la città di Troia?

Allego qui sotto una simpatica foto, con bassissima qualità per non rendere riconoscibile il signore, anticipando che questo non é l’unico caso e nemmeno l’unica persona a farlo e poiché questa storia va avanti da anni, spero che questo post sia sufficiente, altrimenti mi vedrò costretto ad agire per vie legali .