DanzArte – intervista ad ANDREA SCAZZI, maestro e coreografico internazionale

parte seconda

Parliamo un po’ di Andrea, che passi hai fatto per arrivare ad oggi ad esser un ballerino, ed un coreografo molto apprezzato?

Ho studiato tanto tutti i giorni facendo tre/4 lezioni al giorno pur di migliorare… con una competizione sana….studiare studiare studiare

Molti pensano che un ballerino è anche un maestro, ed un coreografo, ed invece non sempre le tre figure sono collegate ad un unica persona

Si hai ragione un bravo ballerino non per forza sarà un bravo maestro o un grande coreografo… e viceversa…

Lei che preferisce, danzare o coreografare?

Per ora preferisco ancora ballare… poi in un futuro chissà mi piacerebbe essere un coreografo.

I giovani che si avvicinano a questa arte che si aspettano ?

I giovani pensano che sia tutto facile, ma non è così perché oggi si studia poco, invece bisogna farlo e il talento solo studiano migliora.

Molti dei nostri giovani ballerini sono costretti ad andare all’estero , perché in Italia non si dà valore a questa arte?

È vero tanto vanno all estero. Ma io invece sono voluto rimanere per far si che qst arte non morisse… ho sempre amato L Italia…

Qual’è stato il suo lavoro, come coreografo, che le è rimasto nel cuore ?

Ancora non ho fatto un lavoro come coreografo!!! Ma arriverà be positive

Che progetti ci sono all’orizzonte, dopo che finirà questa emergenza?

Sperando che questa emergenza finisca al più presto… il mondo doveva fermarsi e penso che dopo ci sarà una rinascita… io ho tanti progetti che spero ci sia modo di realizzarli…. in più ho un sacco di stage concorsi dove spero vedere in sala tanta gente…

Grazie maestro per questa seconda parte dell’intervista. VIVA LA DANZA