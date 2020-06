E’ UFFICIALE: IL GIOCATORE ANGELO CORSINI DEL VIVAIO CELANESE, PASSA CON IL TERAMO CALCIO

Il settore giovanile biancazzurro inizia a dare i primi frutti del suo lavoro. Fortemente voluto da C. T. Di Mascio, il Teramo Calcio 1913 esercita il diritto di riscatto ed il giovane classe 2003 Angelo Corsini, prodotto del vivaio celanese, diventa a tutti gli effetti un giocatore biancorosso.

Tanta la soddisfazione dei presidenti Moscarella e Piccone, del responsabile del settore giovanile Lorenzo Iezzi e del tecnico Domenico Di Natale. Ecco le parole del suo ormai ex allenatore: “grande ragazzo e stupendo atleta. È stato quattro anni con me. Abbiamo fatto un gran lavoro con lui, prendendolo quando non lo voleva nessuno ed insieme, con sudore e sacrificio, è arrivato tra i professionisti. Sono felicissimo”.Un grosso augurio di una splendida e fortunata carriera da tutta la società Asd Celano Calcio.

#SettoreGiovanile