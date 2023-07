IL WWF PRESENTA LA SUA BROCHURE SUI SERPENTI D’ABRUZZO 

Domenica, come il 16 luglio di ogni anno, si celebra in tutto il mondo il world snake day La prima distribuzione a Campo di Giove in occasione della Festa della Montagna

Il 16 luglio, domenica, sarà il World Snake Day, la giornata mondiale dei serpenti, istituita nel 2009 e da allora celebrata ogni anno con tantissime iniziative tese a divulgare notizie corrette su questi animali, spesso temuti o comunque mal guardati a dispetto della loro importanza negli ecosistemi e della loro utilità anche per l’uomo, ad esempio per il controllo delle popolazioni dei roditori.

Quest’anno anche le strutture locali del WWF in Abruzzo lo celebreranno dando il via alla diffusione dell’opuscolo “I Serpenti d’Abruzzo” realizzato in collaborazione con la Sezione Abruzzo e Molise della Societas Herpetologica Italica.

Si tratta di una agile brochure nelle quale nelle sei facciate disponibili vengono date le informazioni essenziali, accompagnate da una foto, per ciascuna delle 9 specie (7 colubridi e 2 viperidi) presenti nel territorio regionale. La pubblicazione (testi di Marco Carafa e Nicoletta Di Francesco; foto di Marco Carafa, Matteo Di Nicola e Luciano Di Tizio) è stata realizzata nell’ambito del progetto “Tante specie un solo pianeta” a cura di WWF Chieti-Pescara (capofila), WWF Abruzzo Montano, WWF Teramo e WWF Zona Frentana e Costa Teatina con il contributo del WWF Italia.

Ne saranno distribuite centinaia di copie perché il rapporto con i serpenti possa essere impostato sulla base di conoscenze scientifiche e non basato su dicerie spesso infondate. Al medesimo scopo risponde una bella mostra fotografica a cura anche questa di Matteo Di Nicola e Marco Carafa che sarà esposta domenica nel pianoterra di Palazzo Nanni, a Campo di Giove, la cittadina dell’aquilano nella quale, sempre domenica mattina ci sarà pure la prima distribuzione in assoluto della brochure. Qui, invitati e in collaborazione con l’amministrazione municipale, alcuni attivisti del WWF Chieti-Pescara, in occasione della Festa della Montagna e, appunto, del World Snake Day, daranno informazioni sui serpenti che si possono incontrare nel territorio regionale e consigli sui giusti comportamenti da seguire. Saranno svolte poi alcune attività con bambini a partire dall’età di 5 anni previa prenotazione (max 20) sempre a cura dei volontari del WWF Chieti-Pescara