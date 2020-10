LA SQUADRA DI CALCIO “FUCENSE” IN QUARANTENA A CAUSA DI UN CALCIATORE RISULTATO POSITIVO AL COVID-19

Un calciatore, non residente a Trasacco , ma che milita nella squadra locale “Fucense”, è risultato positivo al covid-19. Per questa ragione, l’Intera formazione è stata sottoposta a quarantena. Inoltre, durante questo fine settimana, sono state rinviate diverse partite tra le quali Pucetta , Tagliacozzo , Pizzoli e, per l’appunto, la “Fucense”.