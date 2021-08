Incidente mortale ,oggi pomeriggio a L’Aquila, sulla statale 5 bis nei pressi della Mausonia tra l’incrocio con via di Specchio. Un auto ed una moto si sono scontrate ed ad avere la peggio, purtroppo, è stato un giovane 25enne Sul posto la polizia locale per gli accertamenti di rito. Il personale medico-sanitario del 118 ed i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti sul posto , ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del povero ragazzo.