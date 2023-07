PAPEETE BEACH ? MUSICA, DIVERTIMENTO E…MISTERO ?

Vi parliamo oggi del simbolo della movida romagnola, icona della Dance Beach e luogo diventato famoso per l’episodio che causò la fine del governo Conte – Infatti fu proprio nella veste di Deejay che sul palco del Papeete Salvini lanciò le sue invettive contro il primo Governo Conte che da lì a poco cadde rovinosamente. Ora giustamente vi chiederete per quale motivo testate online come la nostra, con radici squisitamente abruzzesi/laziali, scriva un articolo riguardante una discoteca romagnola completamente distante dalla nostra comunità. Insomma una sottospecie di articolo di Gossip lontano anni luce dalla ns misson redazionale.

Ebbene, proprio perché si parla di Gossip per una volta vogliamo offrire ai ns lettori un momento di simpatico giornalismo e chissà..mistero; e per tornare direttamente all’ articolo, ci giunge notizia di un “avvistamento” del ns amico e possiamo dire anche collaboratore, Francesco Macrìproprio nella popolare e mediatica discoteca di Milano Marittima, il Pappeete Beach, colto a degustare un drink nella pista ormai più famosa d’ Italia. Di certo Francesco Macri’ non appartiene affatto al mondo dei Vip, al mondo della politica e neppure ad ambienti dove la privacy è vera e propria chimera, ma…..per quanto conosciamo noi Francesco Macri, siamo assolutamente certi che l’esperto in Sicurezza & Intelligence ( noto alla cronaca per il libro “QUANDO IL BOSS NON TELEFONA PIÙ”) ferreo custode di ” Tanta Roba” riguardante appunto il mondo dei Segreti, non a caso possa farsi notare in mezzo ad una bolgia musicale dove nessuno passa Mai assolutamente inosservato! Non tarderà quindi una prossima intervista a Francesco Macri dove ritenteremo di capire qualcosa in più sul mondo dei tanti James Bond, soprattutto..la ragione sulla Sua presenza “inevitabilmente” mediatica al Papeete – Desiderio di raccontare qualcosa??… Presto lo sapremo!