TRA – LA TRANSUMANZA CHE UNISCE, GRANDE SUCCESSO A PESCASSEROLI PER COMPLESSO BANDISTICO “CITTÀ DI MAGLIANO”

Grande successo per il concerto del Complesso bandistico “Città di Magliano” che ieri sera ha incantato il pubblico presente in Piazza Municipio a Pescasseroli. L’evento legato al programma del Festival itinerante TRA – La transumanza che unisce, è stato diretto dal Maestro Giusto Vincenzo Rossi che ha orchestrato un repertorio che spazia da i grandi successi della musica leggera italiana a brani della cultura pop internazionale. Il complesso bandistico si distingue per la giovane età dei suoi interpreti, avendo come obiettivo l’intento di avvicinare i più giovani al mondo della musica.

Nelle ore antecedenti, le vie del comune più grande del Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio e Molise sono state animate dalla festosa melodia del gruppo degli “Organetti in festa”. La loro musica ha rapito turisti e curiosi che sono stati coinvolti in canti e balli della cultura popolare.