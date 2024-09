Open Mic – Comizi Teatrali 2024: Spettacolo di Ciclo-Teatro a Scafa

Sabato 21 settembre 2024, la città di Scafa ospiterà un evento unico nel suo genere: Open Mic – Comizi Teatrali 2024, uno spettacolo itinerante di ciclo-teatro che combina teatro, danza e attivismo sociale all’interno della cornice della Settimana Europea della Mobilità.

L’evento, organizzato dalla compagnia indipendente Arterie sotto la direzione artistica di Monica Ciarcelluti, si propone di sensibilizzare il pubblico sui temi centrali dell’Agenda 2030, quali la sostenibilità ambientale, l’inclusione sociale e la parità di genere. Grazie al patrocinio del Comune di Scafa e al cofinanziamento della Fondazione Pescara Abruzzo e della Regione Abruzzo (EXTRA FUS), e con il Patrocinio del Comune di Scafa la manifestazione intende portare il teatro fuori dai tradizionali spazi, coinvolgendo attivamente i cittadini lungo un percorso di 5 km in bicicletta, monopattino o skateboard.

Programma:

– Ore 16:30: Ritrovo presso la Stazione di Scafa

– Ore 17:00: Partenza per la prima tappa presso Villa Bianca, dove verrà trattato il tema della sostenibilità ambientale

– Ore 17:45: Seconda tappa al Tratturo, dedicata al tema delle migrazioni

– Ore 18:30: Terza tappa alla Balera del Parco del Lavino, con focus sulla parità di genere

– Ore 19:00: Conclusione del percorso al Parco del Lavino

Lo spettacolo coinvolgerà attori, danzatori e musicisti professionisti, tra cui le attrici Mariangela Celi e Anna Pieramico, la danzatrice Gisela Fantacuzzi, e il musicista Giulio Scocchia. La comunità locale, rappresentata da ciclisti, attivisti e spettatori, sarà parte attiva dello spettacolo, contribuendo con riflessioni e dialoghi sui temi trattati.

Un Evento Partecipativo e Sostenibile

Open Mic – Comizi Teatrali 2024 non è solo uno spettacolo, ma una forma di attivismo culturale che mira a rompere i ruoli tradizionali della comunicazione artistica. Attraverso un percorso che collega simbolicamente passato e presente, l’evento offrirà uno spazio di riflessione sui cambiamenti sociali e culturali in corso, a partire da questioni di attualità come il cambiamento climatico, i diritti delle donne e l’inclusione sociale.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con FIAB Pescara Bici, Globuli Green, Collettivo Zona Fucsia, Progettiamo Insieme e Gli Amici del Tratturo.

Modalità di Partecipazione

La partecipazione è libera e aperta a tutti. Il pubblico è invitato a partecipare su due ruote (biciclette, monopattini, skateboard) e a contribuire con un’offerta libera. Per ulteriori informazion è possibile visitare il sito web di Arterie.

https://www.arterie.theater/2024/09/14/open-mic-comizi-teatrali-2024/

https://www.facebook.com/arterieteatro

