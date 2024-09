Il centro della città si prepara a diventare per quattro giorni una sorta di Stadio degli Sport con la III Edizione di “Avezzano in Movimento” dal 10 al 13 settembre

Quattro giorni dedicati agli sport, all’attività fisica, alle tante applicazioni che lo sport può avere nella vita di tutti i giorni e, naturalmente, a far conoscere associazioni e strutture sportive presenti in città.

Questo e molto altro dal 10 al 13 settembre prossimi, costituiranno il fulcro della manifestazione “Avezzano in Movimento, giunta alla II Edizione, con l’organizzazione della Comune di Avezzano, con l’assessore allo sport, Pierluigi Di Stefano.

«Saranno quattro giorni in cui lo sport prenderà possesso del centro cittadino – spiega l’assessore Di Stefano – dove tutti i cittadini, dai bambini agli adulti, potranno prendere parte direttamente alle attività, oltre ad informarsi e vedere all’opera di persona le varie realtà presenti nella nostra città.

Avezzano In Movimento è l’occasione, secondo gli intendimenti di questa Amministrazione, di mettere in contatto cittadini e operatori sportivi, in modo da favorire l’avvicinamento alla pratica sportiva dei primi, consentendo ai secondi di fare promozione delle proprie attività e dei corsi che vengono offerti.

Cura e benessere della persona, conoscenza degli sport, educazione alla sana competizione e allo spirito di squadra – conclude l’assessore Pierluigi Di Stefano – saranno al centro di questa manifestazione che, peraltro, colorerà il centro di mille colori ed espressioni grazie alla presenza delle associazioni e società sportive cittadine».

Ad aprire l’iniziativa, il 10 settembre prossimo, dalle 17,30, sarà il noto giornalista sportivo della Rai Andra Fusco, recentemente inviato alle Olimpiadi di Parigi, che parteciperà alla presentazione della Avezzano Rugby, che quest’anno si cimenterà in serie A.

L’11 settembre, poi, Avezzano in Movimento si unirà alla “Notte Bianca” di Avezzano, e Piazza Risorgimento, location dei quattro gironi della manifestazione, sarà letteralmente presa d’assalto dalle attività sportive di ogni genere.

Il 12 sarà la giornata in cui si parlerà, ma si darà anche dimostrazione, di ciò che lo sport può dare alle persone portatrici di disabilità che, al contrario, con lo sport possono tornare ad avere piena autonomia e essere protagonisti nello sport, anche agonistico.

Il 13 settembre, giornata di chiusura, fra gli altri appuntamenti, sempre in Piazza Risorgimento si terrano una serie di attività sportive all’aperto, per concludersi con un evento curato dalla “Tennis Team Avezzano”.

Le installazioni sportive saranno collocate, come per le precedenti edizioni, all’interno di Piazza Risorgimento. Gli eventi avranno luogo dalle 17,30 fino a chiusura. Nella serata dalla “Notte Bianca” la chiusura si protrarrà fino alle ore 1,00.

Per tutta la durata di “Avezzano In Movimento” è previsto un servizio di vigilanza notturna a tutela delle strutture.