Domenica 15 settembre, a Pescina, corsa per ruote velociGran Premio Citta’ Di Pescina E Del Fucino, meno 5 giorni

È valevole come Campionato Nazionale Strada Csain

Questa mattina, presso la Sala Riunioni del Commissariato di P.S. di Avezzano, si è tenuto il tavolo tecnico del Gran premio Città di Pescina e del Fucino, gara valida come Campionato Nazionale di Ciclismo su Strada dell’ente di promozione sportiva CSAIn.

Presenti i Comandi delle Polizie Locali coinvolte dal percorso di gara, i responsabili di tutte le forze dell’ordine del territorio, l’Amministrazione di Pescina, la Direzione di Organizzazione e la società organizzatrice Asd Ciclomillennio di Roma che si è aggiudicata l’organizzazione del Campionato Nazionale CSAIn per il secondo anno consecutivo avvalendosi della preziosa collaborazione della Asd Largo Sole Team.

Tutti hanno condiviso la determinazione a organizzare una corsa in primo luogo sicura per garantire ai partecipanti una sana e divertente giornata di sport. Nello specifico, saranno impiegati 2 Direttori di Corsa della FCI, 8 motociclisti di Scorta Tecnica, 40 operatori ASA dell’Asd SAM L’AQUILA, 10 operatori di Protezione Civile della PIVEC di San Benedetto dei Marsi, 35 operatori volontari di Pescina.

Tale impiego di risorse è stato possibile grazie all’impegno di tutta l’Amministrazione di Pescina, all’intervento concreto della Regione Abruzzo e, nello specifico, dell’Assessore allo Sport Mario Quaglieri.

La corsa si svolgerà sul tracciato di 94,700 km con un andamento prevalentemente pianeggiante ma che al termine lascerà nelle gambe dei concorrenti oltre 400 metri di ascesa totale; il percorso è adeguato soprattutto ai corridori più veloci e agli sprinter; la dirittura di arrivo è all’interno del centro storico cittadino su un viale, leggermente in salita, molto spettacolare, al termine del quale, si trova la casa nativa del celebre scrittore Ignazio Silone.

I primi classificati di ciascuna categoria saranno vestiti con le maglie di Campione Nazionale CSAIn ma le premiazioni saranno ben più ricche e coinvolgeranno i primi tre di ciascuna categoria e i primi tre assoluti delle fasce, due maschili una femminile in cui è diviso l’intero parterre dei corridori; di queste fasce saranno premiati i primi tre assoluti; la scelta delle premiazioni è caduta su prodotti agroalimentari prettamente abruzzesi proprio perché questo tipo di manifestazioni, oltre che ad avere un contenuto sportivo, servono a promuovere il Territorio nelle sue peculiarità.

Le iscrizioni on line sono aperte sul sito https://www.largosole.com/gp-citta-di-pescina/ fino alla mezzanotte venerdì 13 settembre; sabato 14 saranno chiuse; domenica 15, il giorno di gara, saranno aperte dalle ore 7 alle ore 8 presso l’Arkham Lounge Bar in via Romolo Tranquilli n° 1, a Pescina.