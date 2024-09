RAI ISORADIO: TORNA “PAMELA VIAGGIA IN LATIN” LA CONDUTTRICE ABRUZZESE PAMELA D’AMICO PROTAGONISTA ALLA PRESENTAZIONE DEI PALINSESTI DI RADIO RAI

Chieti, 20 settembre 2024

“Pamela Viaggia in Latin”, il programma di Rai Isoradio dedicato al mondo latino-americano e iberico, torna in autunno con tante novità. Ad annunciarlo è stata la conduttrice abruzzese Pamela D’Amico in occasione della presentazione del palinsesto 2024 di Radio Rai, che si è tenuto giovedì 19 settembre nella storica sede di Via Asiago a Roma, alla presenza del direttore di Radio Rai, Flavio Mucciante.

La trasmissione è confermata nella collocazione del sabato e della domenica era, intorno a mezzanotte. Protagonisti saranno i principali artisti della musica latino-americana, intervistati dalla conduttrice e cantante Pamela D’Amico, nata a Chieti e che vanta origini brasiliane. “Proviamo a contaminare Rai Isoradio con la musica latino-americana, che attualmente per numeri e mercato è la più forte al mondo”, ha detto Pamela D’Amico, in occasione della presentazione alla sede Rai di Via Asiago, “Il nostro un viaggio che attraverso tutte le città e le nazioni più importanti, da Miami a Cuba, dal Brasile al Messico. In ogni puntata proponiamo i classici del passato e soprattutto le novità. Dopo tre edizioni posso confermare l’interesse da parte di un pubblico internazionale, soprattutto quando ci sono le interviste ai principali artisti”.

“Pamela Viaggia in Latin” si è guadagnato la stima degli appassionati della musica latina. Pamela D’Amico ha raccontato suoni, colori e tradizioni della cultura musicale latino-americana, iberica e caraibica, e delle connessioni tra gli artisti di questi territori e l’Italia, e ha intervistato dal vivo band come Gente de Zona, Lenier, El Chacal, Lírico en lá casa, Djavan, Havana D’Primera, Chimbala e Yomil, intervistati anche in occasione della recente edizione di “Fiesta!” a Roma. Per questa trasmissione Pamela D’Amico è stata premiata con il “Microfono d’oro”. Inoltre, la conduttrice ha festeggiato di recente anche un altro importante traguardo: la conduzione nel mese di agosto nella mattina di Radio 1 Rai. “Pamela viaggia in latin” si può ascoltare su Rai Isoradio (FM 103.3), sul DAB e anche su RaiPlay Sound.