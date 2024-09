Doppio colpo di mercato per l’Isweb Avezzano Rugby: Peter Mokom e Matthew Sekele approdano in giallonero

L’Isweb Avezzano Rugby timbra un doppio colpo di mercato quando manca poco più di un mese all’inizio del campionato di serie A1. Il centro Peter Mokom e il seconda linea sudafricano Matthew Sekele sono due nuovi giocatori del club abruzzese che va così a rafforzare i due reparti della squadra con giocatori di esperienza e duttilità. Mokom può infatti giocare anche trequarti ala mentre Sekele, all’occorrenza, può spostarsi in terza linea.

“Sono un giocatore molto competitivo e arrivo in questo club per mettermi alla prova, pronto a una nuova sfida. Voglio migliorarmi sempre di più e realizzare grandi cose con i miei nuovi compagni. Posso garantire che in campo metterò tutta la mia energia e passione”, afferma il ventiseienne Sekele, centonovantacinque centimetri per centodieci chili di peso, transitato anche nella prestigiosa Sharks Academy in Sudafrica, l’anno scorso in forza al Rugby Club Batumi.

Mokom, ventisette anni e tanta esperienza in Italia con le maglie di Pesaro, Viadana, Centurioni e un percorso importante nelle nazionali giovanili, non nasconde il proprio entusiasmo per questa nuova avventura: “Sono stato convinto dalla sincerità, dalla chiarezza e dalle parole del presidente Seritti che mi ha dimostrato soprattutto una grande passione. Tengo molto ai valori del rugby ed a come viene vissuto da chi è al comando, è uno sport che amo moltissimo. Il mio obiettivo personale è sicuramente quello di giocare con costanza, come squadra lavoreremo per fare il nostro meglio”.