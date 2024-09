Il Corri Marsica UISP protagonista nel territorio di Celano con il Km Verticale e l’All You Can Run

– Un eccellente successo ha ottenuto il Km Verticale “Serra di Celano”. Grande impulso all’organizzazione lo ha dato ancora una volta il Gruppo Sportivo Celano che, a breve, proporrà un altro appuntamento podistico sulle strade cittadine celanesi (14 settembre All You Can Run). Il terzo appuntamento dell’Abruzzo Vertical Cup, rientrante anche nel circuito Corri Marsica UISP, proponeva uno sforzo brevissimo ma tosto sui 2.600 metri del tracciato partendo da quota 800 in piazza Cuma a Celano per arrivare alla Croce della vetta di Monte Serra a 1.490 metri di altitudine con pendenze da capogiro. Con vista panoramica sulla Piana del Fucino, un paesaggio unico ha fatto da cornice agli appassionati che si sono inerpicati per raggiungere la vetta e poi ridiscendere lungo il sentiero CAI che riportava in paese. Al maschile Matteo Severino dell’Asd Movicoast ha fermato il cronometro sul tempo di 47’25”, dietro di lui Carlo Silvagni (Live Your Mountain – 49’29”) e Federico Placidi (50’16”). Tra le donne si sono imposte all’attenzione la vincitrice Chiara Benedetti dell’Atletica Abruzzo L’Aquila in 58’18”, alle sue spalle Ilaria Palmieri (1.11’14”) Marta Maria Jurek (Ternana Marathon Club – 1.15’08”).

Dopo aver messo in archivio il Km Verticale Serra di Celano, il Gruppo Sportivo Celano continua senza sosta l’attività organizzativa per proporre sabato 14 settembre a Celano la gara podistica su strada All You Can Run nella simpatica formula del maggior numero di giri di 1 chilometro da compiere nell’arco di tempo di un’ora. Appartenente al circuito Corri Marsica UISP e organizzata in collaborazione con la Confraternita di Sant’Angelo, la corsa avrà una lunghezza di 1 chilometro sulle stradine del centro storico celanese e un dislivello positivo di 18 metri. La partenza è prevista alle 18:30 in località Sant’Angelo a pochi passi dal Castello Piccolomini. L’iscrizione ha un costo di 10 euro (link: https://digitalrace.it/gare.php) ed è possibile anche in loco entro le 18:00 prima della partenza. La quota d’iscrizione è comprensiva di pettorale, pacco gara fino a un massimo di 80 iscritti, assistenza e ristori lungo il percorso.