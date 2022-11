Uomini e donne: le anticipazioni della settimana dal 28 novembre

Ogni settimana è sempre un grande successo per Uomini e Donne, il programma Mediaset che ormai da decenni tiene incollati allo schermo una buona fetta dei telespettatori pomeridiani. Il dating show di maggior successo della TV italiana continua, infatti, a mietere record di pubblico, anche grazie al lavoro di Maria De Filippi, che è da sempre la padrona di casa in studio, fungendo da moderatore tra i corteggiatori e i corteggiati.

Un programma particolare

Nelle ore pomeridiane la TV italiana offre pochi programmi di punta. Molti broadcast infatti si dedicano a documentari naturalistici, qualche pigro talk show e spesso soap opera. In questo panorama in cerca di qualcosa che emergesse, Uomini e donne si è saputo ritagliare il proprio spazio, conquistando nel tempo un numero sempre crescente di spettatori. È all’atto pratico un dating show: alcuni degli ospiti si dichiarano come disponibili a cercare l’amore, o anche una simpatia particolare; tutte le altre persone presenti in studio corteggiano questi ospiti. È così che coppie nascono, si organizzano uscite a cena e incontri tra corteggiati e corteggiatori. Da vari anni oltre a Uomini e donne classico si registra anche la versione over, con persone di una certa età. Proprio questa parte del programma ne ha aumentato il successo, forse perché dimostra che anche se non più giovani si può ugualmente trovare l’amore.

Cosa accadrà la prossima settimana

Ida e Alessandro tornano in studio, come ospiti e non per cercare altri pretendenti. Questo perché la loro storia sta andando alla grande, nata proprio durante Uomini e Donne. Riccardo litiga con Alessandro ed esce in lacrime, abbandonando lo studio. Si ripresenta anche Gemma Galgani, dopo un’uscita con Mario. Vero e proprio personaggio storico del programma, da alcune puntate non si stavano avendo nuove notizie su Gemma. In studio anche una lite veramente accesa tra Pinuccia e Tina Cipollari, le due donne diventate star della trasmissione. Federico Nicotera è uscito in esterna con due pretendenti: Carola e Alice e potremo vedere un bacio, ma solo con una delle due donne. Lavinia è uscita in esterna con Alessio Campoli. Ricordiamo che Uomini e Donne va in onda ogni giorno su Canale 5, dopo le 14:45; volendo è però possibile trovarlo anche in streaming, per chi desiderasse vedere le puntate più vecchie.

Come trovare le anticipazioni di Uomini e Donne

Chi fosse curioso e volesse conoscere tutte le anticipazioni di Uomini e Donne, ma anche di altri programmi, le può trovare a questa pagina: https://anticipazionitv.com/. Ma come fanno questi esperti a trovare sempre delle interessanti anticipazioni sui programmi più visti in TV? La risposta è molto semplice, in quanto Uomini e Donne, così come varie altre trasmissioni, viene registrato la settimana prima della messa in onda in TV, in genere nei giorni di martedì e mercoledì. Quindi gli eventi che saranno trasmessi nella settimana che va dal 18 novembre al 2 dicembre 2022 sono stati registrati tra il 22 e il 23 novembre. Chi ha partecipato alla registrazione, quindi, può raccontare ogni singolo evento.