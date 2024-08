CELANO, STRUTTURE RICETTIVE AL COMPLETO. CINZIA CONTESTABILE: “FRUTTO DELLE NUMEROSE INIZIATIVE STRUTTURALI MESSE IN ATTO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE”

Le strutture ricettive di Celano registrano il tutto esaurito da giorni e ancora a lungo, confermando un flusso turistico straordinario che la sta arricchendo ulteriormente. Questo risultato è frutto delle numerose iniziative strutturali messe in atto dall’amministrazione comunale in collaborazione con le attività locali, con eventi di grande richiamo come il Festival AdArte, l’Anno Federiciano, Bastioni e Bastimenti ed il Festival Jacovella.

“Questi eventi non solo hanno coinvolto le attività del circuito turistico locale, ma hanno anche dato la possibilità alle attività del territorio di partecipare attivamente, beneficiando dell’esenzione dal pagamento del suolo pubblico senza limitazioni di tavoli e sedie. L’amministrazione comunale ha lavorato a stretto contatto con gli operatori, garantendo un continuo interessamento e coinvolgimento, con numerose riunioni finalizzate a creare le migliori condizioni per lo svolgimento delle attività. Questo approccio ha reso Celano una città accogliente e pronta ad ospitare i turisti” – come sottolinea il delegato al Bilancio e al commercio, Cinzia Contestabile.

A conferma dell’ottimo andamento turistico, le strutture ricettive di Celano sono completamente prenotate fin oltre agosto. Il Castello Piccolomini ha accolto migliaia di visitatori, che hanno potuto ammirare anche le splendide chiese del territorio. Sempre più persone scelgono, inoltre, di percorrere il trekking urbano, un itinerario suggestivo che permette di scoprire i luoghi storici e culturali della città in un modo unico. Non da meno sono le Gole Aielli – Celano, un vero e proprio canyon naturale che affascina gli amanti della natura con la sua maestosità, il percorso storico Fridericus II, le Fonti del Miracolo e Colle Felicetta.

Questi dati sono stati resi noti dall’Ufficio Turistico, riaperto recentemente, ma che si sta già rivelando un servizio indispensabile per la città.

Il consigliere Contestabile conclude evidenziando che “la sinergia tra l’ente comunale e le attività locali è evidente e di fondamentale importanza per il successo del turismo a Celano. Questo lavoro di squadra ci permette di garantire un’esperienza unica e di qualità ai visitatori, contribuendo allo sviluppo economico e culturale della nostra comunità”.