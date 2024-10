Maratona D’Annunziana 24°edizione: tutto quanto fa spettacolo a Pescara tra sport e inclusione

A Pescara la Maratona D’Annunziana ha fatto ancora centro emozionando e facendo breccia nei cuori dei tantissimi partecipanti e della gente comune: un’esplosione di entusiasmo non solo nel portare a termine la gara ma anche nell’essere parte attiva degli eventi collaterali.

Artefice di questa imponente macchina organizzativa l’Asd Vini Fantini dove il divertimento, il benessere, lo sport e la solidarietà sono stati i capisaldi di questa 24°edizione e per la quale ha riscosso il plauso delle autorità cittadine di Pescara con in testa il sindaco Carlo Masci e l’assessore allo sport Patrizia Martelli.

Il sabato antecedente alla maratona e alla mezza maratona hanno avuto luogo le gare dei bambini e dei ragazzi under 16 nella consueta atmosfera gioiosa che ha trascinato il pubblico presente tra Corso Umberto I, via Cesare Battisti e piazza della Rinascita. Tra tutte le società partecipanti, è stata la Passologico ad aggiudicarsi la speciale classifica tra le più numerose, istituita per la prima volta dagli organizzatori. A dare valore aggiunto alla giornata della vigilia la Passeggiata dell’Inclusione e anche le associazioni impegnate sul territorio quali LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), SOS Autismo e AMA (Associazione Mielolesi Abruzzo).

In parallelo si è disputata anche la 8 Ore Ultra Beach in una porzione di spiaggia di circa 1 chilometro tra la Nave di Cascella fino alla Madonnina del porto, valevole come Gran Prix IUTA (acronimo di Associazione Italiana Ultramaratona e Trail), Challenge 8 Ore, Club Supermarathon Italia 2024 e Criterium Regionale Fascia Centro e Sud. Il tutto con la regia organizzativa dell’Asd Barletta Sportiva coaudivata dalla Marathon Club-Manoppello Sogeda. Obiettivo podio raggiunto per Antonio Ramundi (Progetto Running), Manfredo De Pamphilis (Runners Chieti) e Piero Cossalter (Marathon Club Manoppello Sogeda) al maschile, Francesca Scola (Marathon Club Manoppello Sogeda), Simona Oggero (Atletico Tusculum) e Aurelia Rocchi (Asd Villa De Sanctis) al femminile.

Un fastidioso vento ha disturbato le gare di maratona e di mezza maratona, in programma la domenica, nel tratto di percorso da Francavilla al Mare verso nord fino a Montesilvano, con un imponente sforzo per la sicurezza di tutti i podisti e la chiusura delle strade a cura della Polizia Locale.

Per l’ottavo anno di fila, a fare da apripista, la gara promozionale riservata ai pattinatori fitness (una cinquantina al via) con l’organizzazione a cura dell’AB Roller in collaborazione con Pattinaggio Pescara.

Con validità Corrilabruzzo UISP e al termine di una bella lotta nelle prime posizioni, tra gli uomini la parte del leone nella maratona l’ha fatta Manuel Menna (Asd Podistica 2007 Tortreteste) imponendosi con autorevolezza (tempo generale 2.47’13”) davanti a Luca Pirani (Vini Fantini), Davide Ucci (Runcard), Giancarlo Di Domenico (Pretuzi Runners Teramo) ed Emiliano Ceraulo (Bovisio Mosciago). Tra le donne, netta affermazione per Antonella Ciaramella (Bergamo Stars Atletica) in 3.11’20” dietro di lei Claudia Gabrielli (Atletica Abruzzo L’Aquila), Giulia Tossici (Porto San Giorgio Runners), Chiara Zulli (Nuova F.A.R.T. Sport) e Stefania Micolucci (Podistica dell’Adriatico).

La mezza maratona, anch’essa valevole per il Corrilabruzzo UISP, non ha avuto storia e il successo al maschile è andato Lorenzo Dell’Orefice (US Aterno Pescara) in 1.09’34” tenendo a distanza Fiorenzo Mariani (Dynamyk Fitness Club), Cesare Ciommi (Tri World Chieti), Alessio Bisogno (Passologico) e Sergio Serraiocco (Nuova Atletica Montesilvano). Al femminile, vittoria per Lorella Buzzelli (Runners Chieti) in 1.27’56” amministrando un buon vantaggio su Melissa Palanza (Let’s Run For Solidarity), Michela Boniello (Polisportiva Servigliano), Francesca Carboni (Fano Corre) e Mara De Juliis (Filippide Montesilvano).

La festa podistica di tutta Pescara si è protratta con lo svolgimento della non competitiva Ten&Half sulla distanza di 10,5 chilometri con annessa camminata energetica, a dare ancora brio ad una manifestazione sempre più all’insegna del successo.