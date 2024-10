L’Isweb Avezzano Rugby al debutto casalingo contro la Capitolina, Rotilio: “combatteremo su ogni centimetro”

Avezzano. “Affrontiamo una squadra molto preparata e con ottime individualità. Questa sarà un po’ la costante di tutto il campionato di serie A girone meritocratico, che finora si è dimostrato interessantissimo e di alti contenuti. In più la sfida con la Capitolina ha un fascino superiore dato che, negli ultimi anni, l’abbiamo incontrata spesso nei campionati minori e il risultato non è stato mai scontato. Servirà una prova maiuscola soprattutto a livello attitudinale. Combatteremo su ogni centimetro del nostro campo per portare a casa il risultato e trovare una prima storica vittoria in A1″.

Con queste parole Pierpaolo Rotilio, coach dell’Isweb Avezzano Rugby, presenta la partita di questa domenica che vedrà opposti i gialloneri alla compagine romana. Abruzzesi al debutto casalingo dopo la trasferta a Biella della scorsa settimana. Il fischio d’inizio è fissato alle 15.30. Un match che, come dichiarato dal coach, si annuncia equilibrato e combattuto per tutti e ottanta i minuti di gioco.

Alle parole di Rotilio fanno eco quelle di Nicola Rettagliata, tra i senatori della squadra. “Siamo pronti per affrontare la prima partita in casa di questo nuovo campionato. Torniamo con un po’ di rammarico dalla partita di Biella ma con tanta motivazione per rifarci subito questa domenica contro un avversario forte contro il quale sono uscite partite sempre tirate. Siamo un bel gruppo che, con il passare del tempo e con qualche partita di ‘rodaggio’ in più, inizia a conoscersi e cercarsi sempre di più in campo”.